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Siirt'te 3 kilo patlayıcı ele geçirildi

Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütsel döküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, posterler ve naylon poşet içerisinde yaklaşık 3 kilo patlayıcı madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sardana köyleri arasında düzenlenen operasyona ilişkin Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
 
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt ili, Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sardana köyü arasında kalan bölgede, 04 Aralık 2018 tarihinde icra edilen operasyon faaliyetlerinde, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, posterler ve naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 3 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli makamların koordinesinde, soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."
 

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