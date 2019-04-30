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Şırnak'ta 3, Siirt'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cudi Dağı’nda  İl Jandarma Komutanlığı ve Polis  Özel Harekat  birimlerinin de destek verdiği  Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı  unsurlarınca yapılan operasyonda  5 terörist etkisiz hale gerildi. 

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