Şırnak'ta 3, Siirt'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- İHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat birimlerinin de destek verdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale gerildi.
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