Şırnak'ta 3, Siirt'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat birimlerinin de destek verdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale gerildi.