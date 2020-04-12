Koronavirüsü yenenler alkışlarla taburcu ediliyor

AA & İHA 12 Nisan 2020 Pazar 16:43 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:46

Siirt Devlet Hastanesinde Kovid-19 tetkikleri pozitif çıkması sonucu tedavi edilen 8 hasta daha sağlığına kavuştu.

Başhekim Nesrin Atiş, yaptığı açıklamada, bugüne kadar en küçüğü 1,5 en büyüğü 68 yaşında olan hastalardan 55'nin şifa bularak taburcu olduğunu söyledi.

Taburcu olanlar arasında hipertansiyon ve şeker hastası ile 8 aylık hamilenin de yer aldığını aktaran Atiş, şunları kaydetti:

"Hastanemizde tedavi altında, 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 77 hasta var. Sağlık ekibinin özverili çalışmasıyla pandemi sürecini hızlı tanı ve tedavi uygulayarak kontrollü şekilde geçirmekteyiz. Hastanemiz bünyesinde tıbbi ekipman ve tedavi ulaşımı ile ilgili ilk günden itibaren herhangi sıkıntı yaşanmıyor."

Alkışlarla taburcu edilen 8 kişi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

RİZE'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN ÇİFT ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ



Yaklaşık 10 gün önce Kaçkar Devlet Hastanesine Kovid-19 belirtileriyle müracaat eden Eyüp (66) ve eşi Hanife Bayraktar'ın (63) testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine pandemi servisinde ayrı odalarda tedavi altına alınan çift, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Tedavilerinin ardından ilk kez karşılaşan Bayraktar çifti, birbirine sarıldı.

Bunun üzerine Eyüp Bayraktar'ın, "Ben 'Sarılmayalım' dedim ama hanım dayanamadı." sözleri gülüşmelere neden oldu.

Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar ise "Hepinizin emeği üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun." de