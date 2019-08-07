Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan aranan M.E. ve N.E'nin Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.