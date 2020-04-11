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Siirt'te bir köy ve mezra Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Siirt'te bir köy ve bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 10:57
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Valilikten yapılan açıklamada, Pervari ve Şirvan İlçe Hıfzısıhha kurullarınca, Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrasında karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Tuzcular köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve bu kişiyle teması olanların tespit edildiği belirtilen açıklamada, Gözlü mezrasında da bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, İstanbul ile diğer illerden gelenlerle bazı vatandaşların ev karantinası kurallarına uymadığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu köy ve mezraya 14 gün giriş ve çıkışların yasaklandığı, vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

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