Siirt'te bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Akmeşe bölgesi kırsalında babasıyla hayvanlarını otlatmaya giden 13 yaşındaki İsmet Kılıç, bulduğu cisimle oynadı.
Kılıç, cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
Helikopterle kent merkezine getirilen Kılıç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır'a sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.