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Siirt'te çığ düştü

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi14:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:31

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi esnasında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Çığ düşmesi esnasında yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yola düşen çığı temizleyerek köy yolunu tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan ötürü kapanan grup köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin yaşana bileceği köylülerin bu konuda dikkatli olmalarını gerektiğini söyledi. Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yakınlarında yol açma çalışması yapıldığı esnada çığın düştüğünü ve yolun kısa süreli kapandığını belirten Canpolat, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklarla devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok köy yolumuz çığ düşmesinden ötürü tekrar kapandı. Çığın düşmesinin esnasında yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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