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Siirt'te Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:36
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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