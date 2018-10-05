Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Siirt kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarına ait çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.