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Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda 417 parça tarihi eser ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde farklı dönemlere ait 417 parça tarihi eser ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde yaşayan A.T'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 1'i altın 391 sikke, 14 obje, 12 yüzük ile 2 altın arama dedektörü ele geçirildi.

A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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