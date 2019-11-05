23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7364
  • 6,3847
  • 277.286
  • 100652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt'te hastanede yangın

SİİRT'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahiyesine başlanan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

  • DHA
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gües Caddesi'nde bulunan 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de hasta ve çalışanlar tahliye için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Bakan Albayrak: Tarihi bir rekora ulaştık

Bakan Albayrak: Tarihi bir rekora ulaştık

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi
 

POPÜLER HABERLER

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

İstanbul'da depremlerle battı! O ada havadan görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı! O ada havadan görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA