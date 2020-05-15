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Siirt'te HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

Siirt ile Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.

DHA15 Mayıs 2020 Cuma 07:34 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 08:06
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. 

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. 

Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü. 

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

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