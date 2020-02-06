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Siirt'te kablo hırsızları yakalandı

Siirt'te elektrik kablosu ve klimaların dış ünitesini çalan zanlı tutuklandı.

IHA06.02.2020  14:15 - Güncelleme: 06.02.2020  14:15

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent merkezine bağı Doluharman köyünde kablo ve klima dış ünitesi çalınmasına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Doluharman köyü Organize Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan Zivzik nar suyu işletme tesisinde 100-150 metre elektrik kablosu ve 2 adet klima dış ünitesi çaldığı tespit edilen K.K., S.K., M.A., ve M.K. isimli şahıslar yakalanarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Olayın firari şüphelisi O.G. isimli şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.A. adli makamlarca tutuklanarak Siirt Kapalı Cezaevine teslim edilmiş, S.K., K.K. ve M.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır" denildi.

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