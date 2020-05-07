İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2415
  • EURO
    7,8253
  • ALTIN
    394.67
  • BIST100
    98974.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te karantinası sona eren vatandaşlar evlerine yolcu edildi
Güncel

Siirt'te karantinası sona eren vatandaşlar evlerine yolcu edildi

Sudan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Siirt'teki yurda yerleştirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı.

Yurt çalışanları, vatandaşları alkışlarla uğurladı. Türk Kızılay Siirt Şubesi de yolculuk için kumanya hazırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, karantina sürecinde vatandaşların her talebinin karşılandığını belirterek, "Tüm ihtiyaçlarını giderdik. İaşelerinin yanı sıra çeşitli sosyal aktivitelerle kendilerini yalnız bırakmadık. Devletimiz bu süreçte hiçbir vatandaşını mağdur etmedi." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun da vatandaşların en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Vatandaşlardan Fatma Ayaroğlu, kendilerine sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar Çetin ise misafirperverlikten dolayı yurt yöneticilerine teşekkür ederek, "Her şey çok güzeldi. Ailelerimizi çok özledik, onlara kavuşmanın heyecanı içindeyim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Türkiye'nin ilk kazı alanıydı... Koronavirüsün ardından sessizliğe büründü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.