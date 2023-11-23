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Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılma çalışması sürüyor.

AA-İHA23 Kasım 2023 Perşembe 04:33 - Güncelleme:
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Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık ve Emre Gökduman hayatını kaybetmişti.

Orhan Gültekin ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

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