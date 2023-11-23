Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık ve Emre Gökduman hayatını kaybetmişti.

Orhan Gültekin ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.