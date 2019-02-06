Siirt'te metruk binada çöktü, 3 çocuk yaralandı
Siirt'te metruk binada meydana gelen çökme sonucu 3 çocuk yaralandı.
- AA
Siirt'te metruk binada meydana gelen çökme sonucu 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binanın bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada oynadıkları belirtilen Mücahit (10) ve Ekrem Yıldırım (10) ile Mustafa Sezgin (11), ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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