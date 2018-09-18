Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanbağı köyü yolunda Cemal Zongur yönetiminde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Abdurrahman Zongur ve Hatice Zongur hayatını kaybetti, sürücü Zongur ile Kerem, Ahmet Furkan, Kenan, Sinan ve İdris Zongur yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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