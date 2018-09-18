Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanbağı köyü yolunda Cemal Zongur yönetiminde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
 
Kazada, Abdurrahman Zongur ve Hatice Zongur hayatını kaybetti, sürücü Zongur ile Kerem, Ahmet Furkan, Kenan, Sinan ve İdris Zongur yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teknofest´e Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nden nasıl giderim?

Teknofest´e Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nden nasıl giderim?

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Kanal D'den yeni sezon bombası

Kanal D'den yeni sezon bombası

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA