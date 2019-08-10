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Siirt'te ormanda yangın çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle de  geniş bir alana yayıldı. 
 
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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