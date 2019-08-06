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Siirt'te park halindeki ambulans yandı

Siirt'te, park halindeyken yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

  • AA
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Yenimahalle'de bulunan Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde park halindeki ambulansta, oksijen tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ambulans kullanılamaz hale geldi. 
 
Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, yaptığı açıklamada, yangına ambulanstaki oksijen tüpünün neden olduğunu belirtti.
 
Herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Ömür, "Müdürlüğümüze ait ambulanslarımızdan biri, görev değişimi esnasında teknik kontrolleri yapılırken muhtemelen oksijen tüpünün alev alması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin anında müdahalesiyle oksijen tüpü patlamadan söndürüldü. Ambulansta görevli personelin sağlığı ile ilgili herhangi bir sorun yok." dedi.

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