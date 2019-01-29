Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik merkez ve Şirvan ilçesinde 7 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı.