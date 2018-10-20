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Siirt'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir özel harekat polisi hafif yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir polis hafif yaralandı.

  • AA
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Herekol Dağı bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Açılan ilk ateşte yaralanan özel harekat polisi, askeri helikopterle getirildiği Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yaralı polisi hastanede ziyaret etti.

Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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