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Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 2 barınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında insansız hava araçlarına karşı kullanılan termal alüminyum battaniyenin olması dikkat çekti.

  • İHA
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 25 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/115 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde 480 adet Kalaşnikof mühimmatı, 300 adet pil, 250 adet örgütsel doküman, bir adet ajanda, 2 adet örgütsel resim, 150 adet CD, 10 adet battaniye, 4 adet jelikan bidon, bir adet insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere termal alüminyum battaniye, 200 metre branda, 2 adet mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

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