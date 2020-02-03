İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9852
  • EURO
    6,6274
  • ALTIN
    303.087
  • BIST100
    119471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Güncel

Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

AA03.02.2020  10:43 - Güncelleme: 03.02.2020  11:13

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen yıl Doğanca-Sarıyaprak köyü kırsalında operasyon yürüten jandarma ekiplerine geçiş güzergahında el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 8 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silah, 3 kilogram kenevir tohumu ile iki telsizin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Alevi köylerine yardım yapılmadığı iddialarına Bakan Soylu'dan sert tepki

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.