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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 barınak imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 22 mağara ve barınma alanı imha edildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

18-22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 22 mağara ve barınma alanı tespit edildi.

Mağara ve barınma alanlarında yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği mekanizması, 2 AK 47 dipçiği ve kundağı, 5 litre mazot, mayon, 15 tüp, bas-konuş telsiz mikrofonu, el bombası mandalı, 17 pil, çadır, 2 plastik kelepçe, balyoz, 2 akü, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İmha edilen mağara ve barınma alanlarında ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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