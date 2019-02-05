Siirt’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, “Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Sarıyurt, Bölücek Mahallesi ve Kasımlı köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü, Ormanbağı köylerinde 28 Ocak 2019 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır” denildi.