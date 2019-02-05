13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2047
  • 5,9493
  • 219.73
  • 102.819
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siirt’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Siirt’in Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür edildi.
 
Açıklamada, “Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Sarıyurt, Bölücek Mahallesi ve Kasımlı köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü, Ormanbağı köylerinde 28 Ocak 2019 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır” denildi.

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başlarına 66 milyon 900 bin lira ödül konuldu

Başlarına 66 milyon 900 bin lira ödül konuldu

HDP'den CHP'li Alper Taş'a destek açıklaması

HDP'den CHP'li Alper Taş'a destek açıklaması

Türk heyet ABD'de

Türk heyet ABD'de

Irak ordusu 14. Tugayı, Kerkük il sınırına yerleşti

Irak ordusu 14. Tugayı, Kerkük il sınırına yerleşti

HDP'li vekillerden teröristbaşının posteri altında eylem

HDP'li vekillerden teröristbaşının posteri altında eylem

İran zorda: Dördüncü kez alıcı bulamadı

İran zorda: Dördüncü kez alıcı bulamadı

PKK'nın sözde yöneticileri köşeye sıkıştırıldı

PKK'nın sözde yöneticileri köşeye sıkıştırıldı

Annesine 'neden doğurdun' diye dava açıyor

Annesine 'neden doğurdun' diye dava açıyor
 

POPÜLER HABERLER

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA