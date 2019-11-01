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Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 16 gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
 
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.
 
Şüphelilerin adreslerinde 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok miktarda dijital malzeme ele geçirildi.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

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