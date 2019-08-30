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Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe, 8 ayda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler arasında 3 turuncu, 2 gri, 1 mavi kategoride aranan terörist bulunuyor.

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Siirt İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Siirt'te terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri son bir haftada PKK'ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı onlarca sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi. Jandarma terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor.
 
JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

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