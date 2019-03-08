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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt merkez ve Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatılacak.

Operasyon sırasında bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla merkez Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlayan, Beson, Taşdirek, Kılıçkaya, Payamlı ve Bağgöze köylerinde 10 Mart Pazar günü saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı belirtildi. 

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