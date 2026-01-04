İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar hastanelere ulaştırıldı

Siirt'in Pervari, Baykan ve Şirvan ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar hastanelere ulaştırıldı
Pervari'ye bağlı Keskin köyünde ikamet eden kalp hastası 35 yaşındaki N.S'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansın kar nedeniyle köye ulaşamaması üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla ulaşım sağlanan köyden alınan hasta, hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Söğütönü köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan 60 yaşındaki Nadir B. ve aynı köyden yüksek ateş şikayetiyle 6 çocuk, Baykan'ın Adakale köyünde tansiyon hastası S.K. ile Şirvan'ın Cevizlik köyünde rahatsızlanan bir çocuk için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

İhbarlar üzerine bu bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kapalı yolların ulaşıma açılmasının ardından belirtilen adreslere ulaşan ekipler, hastaları kent merkezi ve ilçelerdeki hastanelere götürdü.

