Siirt'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Siirt'te terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Baykan ilçesine bağlı bazı köy ve mahallelerde getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
- İHA
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Çukurca köyü, Oğlaklı Mahallesi, Meşelik köyü, Ardıçdalı köyü, Bahçeli Mahallesi, Korucu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Çamtaş köyü bölgelerinde 23 Eylül günü saat 14.00’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirdi.
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