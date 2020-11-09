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Siirt'ten İzmir'e 10 tırlık yardım malzemesi yola çıktı

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye genelinde yardım gönderilmeye devam ediyor. Siirt'te, kamu kurumları ile esnaf ve vatandaşlarından toplanan 10 tırlık yardım malzemesi İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

DHA09 Kasım 2020 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:29
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediyor. Siirt'te kamu kurumları, esnaf ve vatandaşlardan toplanan gıda malzemesi ve battaniye yüklü 10 TIR, İzmir'deki depremzedeler için yola çıktı.

İl Özel İdaresi Araç Bakım Onarım Atölyesi önünde düzenlenen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç ve vatandaşlar katıldı. Yardımların İzmir'deki kriz masasının talepleri doğrultusunda, ihtiyaca göre toplandığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Depremde zarar görenlerle dayanışmamızı göstermek, onların bir nebze olsun ihtiyaçlarını giderebilmek için bu yardım anlamlıdır. Bunun ötesinde gönül bağımızı ve dayanışmamızı göstermek için daha bir anlamlıdır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye başkanlarına ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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