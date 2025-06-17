İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması konuşuldu.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, hukukçu olduğunu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddiaları ve ifadeleri görmediği için bugüne kadar hep aynı şeyi söylediğini ve aynı çizgide de devam edeceğini ifade etti.

Masumiyet karinesine inandıklarını dile getiren Gökkuş, "Bugüne kadar hiçbir AK Partili'den yürüyen soruşturmalarla alakalı bir kelime duymadınız. Dedik ki, 'Yargıyı rahat bırakın, savcıyı rahat bırakın görevini yapsınlar.'" dedi.

Gökkuş, iddiacının, iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu, bu durumu beklediklerini ama CHP'nin bu durumu beklemediğini kaydederek, "Mahkeme salonlarındaymış gibisiniz... Siz belki duruşmalara gidiyorsunuz, tutanakları görüyorsunuz, konuşuyorsunuz burada. Savunma burada yapılmayacak, adliyede yapılacak. Savunma burada değil, adliyede yapılır." ifadesini kullandı.

Yargının, savcının bu soruşturmaları yürüttüğünü belirten Gökkuş, "Ben şunu samimiyetle hepinizin vicdanına seslenerek söylüyorum. Biz bu iddiaların doğru olmamasını temenni ediyoruz. Baştan beri onu söylüyoruz ama gazetelere, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Doğrudur, yanlıştır değerlendirme yapmıyorum ama birtakım iddialar var. 25 tane itirafçı var." diye konuştu.

- "YARGIYI RAHAT BIRAKIN, SAVCILAR İŞİNİ YAPSIN"

Bu arada CHP sıralarından tutuklu yargılanmayla ilgili laf atılması üzerine Gökkuş, "Onun kararını da ben vermeyeceğim. Bu mahkemelerin işi benim değil. Mahkeme karar verecek, savcı karar verecek. 25 tane itirafçı var, iddialar var. Villalar var, alınıp satılan gayrimenkuller var. Bu iddialara, 'Ben yargıyı tanımam, mahkemeyi tanımam.' Niye? 'Ben seçilmiş belediye başkanıyım.' Niye? 'Ben seçilmişim.' Sizin seçilmiş olmanız, sizin hukuk karşısında sorumsuz olduğunuzu mu gerektiriyor? Hesabını vereceksiniz." diye konuştu.

Yolsuzluk iddialarına değinen Gökkuş, "Bu iddiaların temeli CHP'li parti üyeleri tarafından geldi. Beykoz öyle, diğerleri öyle. Sizin kurultayınızla ilgili bir tane AK Parti'li var mı? Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, yargılanan CHP'li. Yani savcı bu iddiaları duyacak, soruşturmayacak mı? Rüşvet ve irtikap suçları belge ile mi ispatlanacak. Burada tanık var, MASAK raporları, vergi raporları var." şeklinde konuştu.

Gökkuş, sadece iddiaları söylediğini ifade ederek, "Bir genel müdür, aylığı bilmem kaç milyonluk villada oturuyor. Hiç mi sormuyorsunuz? Bir belediye başkanınız, dün buradayken bugün bir villada oturuyor. Bunu hiç sormuyor musunuz?" dedi.

"Burası mahkeme salonu değil, burada savunma yapılmaz, yargılama yapılmaz, yargıyı rahat bırakın, savcılar işini yapsın." diyen Gökkuş, "Burası mahkeme salonu değil, yargılama makamı değil. İstanbul, bizden hizmet bekliyor. Bu bahanelerin arkasına sığınıp İstanbul'u hizmetsiz bırakıyorsunuz. Bakın belediyelerimiz maaş ödeyemez haldeler. Gelin, İstanbul'un sorunlarını konuşalım, yargı işini yapsın, biz kendi işimizi yapalım. Meclis üyesiyiz, Meclis üyeliği görevimizi yapalım." ifadelerini kullandı.

- "BURADA KALKIP HİÇBİRİ YOKMUŞ, YAPILMAMIŞ GİBİ BİR MANİPÜLASYON YAPMAYIN"

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında artık masumiyet karinesinin ötesine geçen bazı durumlar olduğunu söyledi.

Soruşturmada, rüşveti alan ile verenin itiraf ettiğini anlatan Ayhan, CHP'lilerin ise itiraflara karşı yeni savunmalarının, "iftira" şeklinde olduğunu kaydetti.

Ayhan, "Bakın burada valizler çıktı. Bunlara 'Jammer.' dediniz. Bantlanan kameralar çıktı. Bunlara 'İtibar.' dediniz, çorba yapıp sulandırdınız. Villa meselesi ortaya çıktı, 'Aralarındaki ticari ilişkidir.' vesaire dediniz." dedi.

Soruşturmada iş insanı Ali Nuhoğlu'nun Sarıyer'deki villalarla ilgili ifadelerini okuyan Ayhan, CHP'lilere yargılamanın sonucunu beklemelerini tavsiye etti.

Ayhan, "İçinizdeki birçok CHP'li arkadaş da bazı işlerin nasıl olduğunu, neler olduğunu biliyor zaten. Bu meselelerin bir kısmını ben şahsen biliyorum. Burada kalkıp hiçbiri yokmuş, yapılmamış gibi bir manipülasyon yapmayın. Tüm semavi dinlerde bir emir vardır. Mealen söylüyorum. Çalmayacaksın." diye konuştu.