"Sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan milli gelir oranı hedefimizi yakalayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. Sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan milli gelir oranı hedefimizi yakalayacağız
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