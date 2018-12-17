"Sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan milli gelir oranı hedefimizi yakalayacağız Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. Sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan milli gelir oranı hedefimizi yakalayacağız