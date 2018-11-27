Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon

Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.H, Ü.H. ve T.A. isimli şahıslar yakalandı. C.H. ile Ü.H. ifadelerini ardından serbest bırakılırken, T.A. isimli şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.