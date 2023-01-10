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Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Konya'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Ocak 2023 Salı 16:36 - Güncelleme:
Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 15 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Otomobildeki şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, silahların Beyşehir ilçesindeki bir iş yerinden teslim alındığı tespit edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreste yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, 5 kısa namlulu pompalı tüfek, 10 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 17 tabanca fişeği, 265 tabanca şarjörü, 8 av tüfeği şarjörü ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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