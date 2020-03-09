İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1762
  • EURO
    7,0058
  • ALTIN
    331.013
  • BIST100
    99828.1
Güncel

Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu silah kaçakçılığı olayına adı karışan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 14:30 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:30
ABONE OL

Edinilen bilgiye göne, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe ilçesinde E.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi aldı. Alınan bilgi doğrultusunda şahıs ile sivil olarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri TÜVTÜRK Muayene İstasyonu bölgesinde E.A. isimli şahıs ile buluştu. 7 adet 9 mm. tabanca ve 14 adet 9 mm. fişek satmak için getirdiği esnada suçüstü olarak yakalandı.

Şahsın yapılan sorgusunda tabancaların kendisinin olmadığını, İ.D. isimli şahsa ait olduğunu bildirmesi üzerine, İ.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 adet 9 mm. tabanca, 1 adet 6,35 mm. tabanca ve 286 adet 9 mm. fişek toplamda 8 adet 9 mm. tabanca, bir 6,35 mm. tabanca, 300 adet 9 mm. fişek, bir adet dedektör ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevke dildi. E.A. ve İ.D. isimli şahıs

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik
ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

İP'ten istifa edecekler
İP'ten istifa edecekler

İP'ten istifa edecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.