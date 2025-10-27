Silah kaçakçılığına ağır darbe! 60 şüpheli yakalandı

Tunceli merkezli 31 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplar üzerinden yasa dışı silah ve mühimmat satışı yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

Satılan silah ve mühimmatların kargo şirketleri üzerinden alıcılara ulaştırıldığı ifade eden açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplara nüfuz etmek suretiyle yürütülen takip ve araştırmalar sonucu 77 şüpheliye ulaşılmıştır. Tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kalem şeklinde el yapımı suikast silahı, 35 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 686 adet çeşitli çaplarda mermi, 129 kurusıkı mermi, 229 av tüfeği fişeği, 38 tabanca şarjörü, 5 av tüfeği şarjörü, AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 32 adet 6136 SKM kapsamında pala/bıçak/muşta, 5 silah parçası, 6 silah yapımında kullanılan alet, silah bakım kiti, barut miktarı ölçümünde kullanılan hassas terazi, Aselsan marka el telsizi ile şarj aleti, 2 gram esrar, 14 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmiştir."

Açıklamada, operasyonda yakalanan 60 zanlıdan 9'unun tutuklandığı, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği ve firari 8 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın derinlemesine yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yakalanan silah satıcılarının, 3 ayrı kasten öldürme olayının failleri ve DEAŞ terör örgütü üyesi olup evinde çok miktarda silah ve mühimmatla yakalanan şüpheliye silah veya mühimmat gönderdikleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.