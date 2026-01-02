Silah kaçakçılığına geçit verilmedi: Evden adeta cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında kimliği belirlenen G.P. (27), Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikametine 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada 264 tabanca gövdesi, 37 şarjör, 17 namlu takılı gövde, 800 gerdel yayı, 500 icra mili ve 1000 tetik tertibatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.