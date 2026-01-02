İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0378
  • EURO
    50,51
  • ALTIN
    6077.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silah kaçakçılığına geçit verilmedi: Evden adeta cephanelik çıktı
Güncel

Silah kaçakçılığına geçit verilmedi: Evden adeta cephanelik çıktı

Sancaktepe'de, yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramada 264 tabanca gövdesi, 37 şarjör, 17 namlu takılı gövde, 800 gerdel yayı, 500 icra mili ve 1000 tetik tertibatı ele geçirildi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Silah kaçakçılığına geçit verilmedi: Evden adeta cephanelik çıktı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında kimliği belirlenen G.P. (27), Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikametine 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada 264 tabanca gövdesi, 37 şarjör, 17 namlu takılı gövde, 800 gerdel yayı, 500 icra mili ve 1000 tetik tertibatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.