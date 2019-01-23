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Silah kaçaklığı operasyonda cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekipleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren ve silah tamiri yaptığı tespit edilen Y.C.’nin evine düzenlediği operasyonda cephanelik ele geçirildi.

  • İHA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek, ateşli silah haline getiren ve silah tamiri yaptığı belirlenen Y.C.’nin Kaynartepe mahallesinde oturduğu eve operasyon düzenledi.

Evede yapılan aramalarda, 6'sı namlusu açılmış, diğerleri üzerinde ise düzeltme, kesme ve oyma gibi çeşitli işlemler yapılmış olan toplam 25 tabanca, 25 şarjör, 60 fişek, 105 ses fişeği, 1 kesici alet ve çeşitli ebatlarda kurusıkı tabancaların uçlarını açmak için kullanılan aletler ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.C., emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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