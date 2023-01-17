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Silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da KOM plisi tarafından bir evde yapılan aramada 5 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 14:44 - Güncelleme:
Silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde, Çarşamba ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet farklı adreste bulunması gereken bulundurma ruhsatlı tabanca, 98 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca elde edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, E.N.Ü. ve Y.S.Ü. hakkında 6136 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

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