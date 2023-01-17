Silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde, Çarşamba ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet farklı adreste bulunması gereken bulundurma ruhsatlı tabanca, 98 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca elde edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, E.N.Ü. ve Y.S.Ü. hakkında 6136 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.