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Güncel

Silah sesleri üzerine komşular haber verdi: Eşini öldürüp, intihar etti

İstanbul Kâğıthane'de, A.A. isimli kişi, eşi Eda Aydoğan'ı silahla öldürüp, intihar etti.

DHA7 Eylül 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 13:00
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.A (33) eşi Eda Aydoğan'ı banyoda silahla vurdu. A.A. daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Silah sesinin geldiği daireyi tespit eden polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdiklerine, A.A ile eşi Eda Aydoğan'ı, banyoda başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Eda Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.A. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.A. da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Eda Aydoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Aydoğan'ın cenazesi, defin işlemleri tamamlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Aydoğan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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