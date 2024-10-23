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Silah ticareti yapanlara operasyon! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 08:01 - Güncelleme:
Silah ticareti yapanlara operasyon! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda Milas ilçesi ile İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, ⁠3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, ⁠2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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