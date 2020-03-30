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Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:25
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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "İbo" lakaplı bir kişinin cep telefonu aracılığıyla silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüpheli kişiye cep telefonu üzerinden ulaşarak 3 silah satın almak istediğini ve buluşma adresini bildirdi.

Ferhatpaşa Mahallesi 29. Sokak'ta buluşma ayarlayan ve çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine gelen 3 şüpheliyi araç içinde yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 5 pompalı tüfek, 5 av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve şarjör, 8 fişek bulundu.

Şüphelilerden İbrahim T'nin (28) 14 suçtan, Kadir T'nin (26) 2 suçtan, Bekir S'nin (26) ise 2 suçtan emniyette suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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