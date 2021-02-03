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Güncel

Silah zorluyla para toplayan çetenin 2 üyesi tutukandı

Mersin'de silah zoruyla vatandaşlardan para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:26
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde vatandaşlardan silah zoruyla para topladığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

İkametlerde bir miktar uyuşturucu, 45 av tüfeği fişeği, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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