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Silahını temizlemek isterken kendini yaraladı: Hayati tehlikesi bulunmuyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, silahını temizlerken yanlışlıkla kendisini yaraladı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Silahını temizlemek isterken kendini yaraladı: Hayati tehlikesi bulunmuyor
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Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 849 Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evinde yaşayan Yusuf Y., silahını temizlemeye başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonrasında Yusuf Y. elinden yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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