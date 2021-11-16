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Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen 'Mermini havaya atma kendini ve komşunu da yakma projesi' kapsamında vatandaşlar silahla atış yaptı. Atış yapan vatandaşlar da mutlu olduklarını dile getirdi.

AA16 Kasım 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:11
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Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projesi kapsamında atış yapmak için başvuran 8 kişiye atış poligonunda polis nezaretinde atış yaptırıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Altıntaş, gazetecilere, can ve mal emniyetinin korunması, eğlence ve sportif müsabakalar sonrasında silahla havaya ateş etme olaylarının önlenmesi amacıyla Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan öncülüğünde Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde proje başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden başvuruda bulunan 8 kişiye atış yaptırdıklarını belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Burada temel amacımız kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, meskun mahallerde, düğün, nişan gibi kutlamalarda havaya ateş açılmasının önlenmesi, sevinçlerin üzüntüye dönüşmemesi, düğün evinin yas evine dönüşmemesi, düğünün kana bulanmaması, mutluluğa kurşun sıkarak geleceğin karartılmamasıdır. Ayrıca 21 yaşını doldurmuş, ruhsatlı tabancası olan vatandaşlarımızın atış yaptırılarak heveslerinin giderilmesi hedeflendi. Şartları uygun olan tüm başvuruları değerlendireceğiz."

Atış yapan vatandaşlar da mutlu olduklarını dile getirdi.

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