Silahla havaya ve çevreye ateş edenlere af yok

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği, bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı ve vatandaşların yaralandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Adana Valiliği'nce kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallelerde havaya ateş açılmasının önlenmesi ve bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olayların meydana gelmemesine yönelik tedbirlerin alınmasının büyük önem arzettiğine vurgu yapıldı.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla, düğün, nişan, eğlence gibi organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun kapsamında ateşli silahların kullanıma yönelik kurallara uymayanlar hakkında cezai kovuşturma ve adli cezaların verilmesinin de mümkün olacağının belirtildi.

Ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edenler hakkında uygulanacak eylemler şöyle sıralandı:

“Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecekler. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50'ye 70 santimetre ebadında havaya ateş açılmaması ve silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılacaktır. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.”

Yapılan açıklamada havaya ateş açılması durumunda gerçekleştirilecek eylemlere yönelik dikkat göstermeyen kişiler hakkında durumlarına uyan adli ve idari işlemlerin derhal uygulanacağı kaydedildi.