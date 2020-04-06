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Silahla oynarken 60 yaşındaki eşini öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, Gülcemal B. (60), iddiaya göre, eşi Cemal B.'nin (64) elinde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vurularak, hayatını kaybetti.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 15:12 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:12
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Olay, saat 02.00 sıralarında ailenin, Ahmetli Mahallesi’ndeki evinde yaşandı. İddiaya göre, gece yarısına kadar alkol alan Cemal B., elindeki tabancayla yatak odasına girdi. Oynamaya başladığı tabanca, iddiasına göre aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, eşi Gülcemal B.’nin göğsüne isabet etti.

Gülcemal B., kanlar içinde yere yığılırken Cemal B.,112 Acil'i aradı. İhbar üzerine gelen

sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcemal B.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, eşi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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