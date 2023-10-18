İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,015
  • EURO
    29,6184
  • ALTIN
    1754.97
  • BIST100
    7936.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Silahla oynayan 13 yaşındaki kız kendini vurdu

Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla oynarken kazayla kendini vurdu. Bacağından yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Silahla oynayan 13 yaşındaki kız kendini vurdu
ABONE OL


Olay, saat 13.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Organgazi Mahallesi Bilge Sokak'taki 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun 13 yaşındaki B.G.Y.'nin bacağına isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kız çocuğu, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adrese gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.