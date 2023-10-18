Silahla oynayan 13 yaşındaki kız kendini vurdu





Olay, saat 13.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Organgazi Mahallesi Bilge Sokak'taki 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun 13 yaşındaki B.G.Y.'nin bacağına isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kız çocuğu, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adrese gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.