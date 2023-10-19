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Silahlı kavga can aldı! 2 kardeş öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Silahlı kavga can aldı! 2 kardeş öldü
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Alınan bilgiye göre, Kusunlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, L.G, K.F, O.K. ve Y.B. arasında tartışma çıktı.

Evdeki 6 kişi arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile L.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili K.F. ve O.K. gözaltına alınırken Y.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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